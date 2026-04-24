Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Władze Wilna przeciwko wizycie Grzegorza Brauna. "Co zgubiłeś?"

|
Grzegorz Braun
Komisja PE zdecydowała w sprawie polskich europosłów
Źródło: TVN24
Europoseł Grzegorz Braun, który zapowiedział "patriotyczną majówkę na Litwie", nie jest tam mile widziany. Burmistrz Wilna zaprotestował przeciwko wydarzeniom z udziałem lidera Konfederacji Korony Polskiej. Franciszkanie oświadczyli, że spotkanie w prowadzonym przez nich ośrodku jest odwołane. Braun w przeszłości nazwał Litwę między innymi małą, wredną, antypolską i żydowską kreaturą.

Burmistrz Wilna Valdas Benkunskas oświadczył w piątek, że stolica Litwy sprzeciwia się planowanej wizycie Grzegorza Brauna i innych członków skrajnie prawicowej partii Konfederacja Korony Polskiej.

"Mając pełny obraz sytuacji, władze miejskie sprzeciwiają się organizacji wydarzenia Konfederacji Korony Polskiej 1 maja. Oficjalnie poinformujemy o tym organizatorów oraz organy państwowe odpowiedzialne za porządek publiczny i bezpieczeństwo" - napisał Benkunskas na Facebooku.

"Partia tej postaci chce zorganizować wydarzenie w Wilnie. Istnieje możliwość, że sam Braun planuje w nim uczestniczyć. Mam proste pytanie - jeśli nie podoba ci się nasza Europa i nasz system wartości, dlaczego tak bardzo chcesz z niego korzystać, swobodnie podróżować do innego kraju i mieć tutaj platformę do szerzenia swojej trucizny? Co zgubiłeś w Wilnie?" - dodał burmistrz.

"Patriotyczna majówka na Litwie"

Lider Konfederacji Korony Polskiej o tym, że chce odwiedzić 2 maja Wilno, napisał na Facebooku 31 marca. Zapowiedział, że weźmie udział w Paradzie Polskości w Wilnie. Ponadto jego partia pisze o "patriotycznej majówce na Litwie". Członkowie mają pójść na paradę całymi rodzinami.

Z programu "patriotycznej majówki" wynika, że na piątek 1 maja zaplanowano spacer po Wilnie, na sobotę - udział w paradzie, a w niedzielę, 3 maja - zwiedzanie podwileńskich Trok oraz zapalenie zniczy na grobach poległych polskich żołnierzy z 1920 roku.

1 maja miało się też odbyć spotkanie z Grzegorzem Braunem w Centrum Kultury i Duchowości należącym do franciszkanów. 12 kwietnia ośrodek zamieścił oświadczenie, w którym poinformował o odwołaniu wydarzenia.

"Rezerwacja sali została dokonana przez osobę trzecią, dlatego w momencie rezerwacji nie wiadomo było, że planowana impreza może mieć charakter polityczny. Ze względu na okoliczności rezerwacja została natychmiast odwołana" - czytamy.

Jak Grzegorz Braun obrażał Litwinów

Grzegorz Braun w przeszłości obrażał Litwę, jak przypomina portal OKO.press.

"Uważam, że Wojsko Polskie nie powinno palcem kiwnąć w obronie tej małej, wyludnionej, wrednej, antypolskiej, bismarkowskiej, anglosaskiej i żydowskiej kreatury, jaką jest współczesna Litwa" - napisał Grzegorz Braun w serwisie X 12 października 2024 roku.

Także w 2024 roku, podczas debaty o języku śląskim w Sejmie, opisał Litwę jako "mały szowinistyczny niemiecki projekt".

W czwartek litewski Departament Bezpieczeństwa Państwowego (VSD) oświadczył, że nie posiada informacji wskazujących na bezpośrednie zagrożenie w związku z wizytą, ale zaznaczył, że działania tych polityków mogą stanowić ryzyko dla porządku publicznego i być niezgodne z interesami bezpieczeństwa narodowego. Ocena została przekazana do ministerstwa spraw zagranicznych, władz Wilna oraz organów ścigania.

Grzegorza Brauna problemy z prawem

Publiczne wystąpienia lidera Konfederacji Korony Polskiej, europosła Brauna zostały wielokrotnie ocenione przez prokuraturę jako naruszające prawo i zaprzeczające zbrodniom nazistowskim.

Od grudnia ubiegłego roku w warszawskim sądzie toczy się proces Brauna dotyczący między innymi zgaszenia przez niego świec chanukowych w Sejmie w grudniu 2023 roku. Polska prokuratura chce mu też przedstawić zarzuty w kilku innych sprawach - chodzi między innymi o zniszczenie flag Ukrainy i Unii Europejskiej, negowanie Holokaustu.

Parlament Europejski przegłosował już kilka wniosków o uchylenie Braunowi immunitetu. W jednej ze spraw (pozbawienie wolności lekarki w szpitalu w Oleśnicy) prokuratura zwróciła się też do przewodniczącej PE Roberty Metsoli o zgodę na zatrzymanie europosła.

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP, OKO.press

Źródło zdjęcia głównego: Szymon Pulcyn/PAP

Udostępnij:
Tagi:
LitwaWilnoGrzegorz BraunParlament EuropejskiPolonia
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

