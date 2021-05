Wejście do parlamentu zamiast bojkotu. Opozycja spróbuje rozwiązać kryzys polityczny

Główna partia opozycyjna w Gruzji, która od listopadowych wyborów bojkotowała wyniki ich wyniki, Zjednoczony Ruch Narodowy (UNM), zgodziła się wejść do parlamentu - podała agencja Reutera. Ma być to próba rozwiązania kryzysu politycznego w kraju.

- Podjęliśmy decyzję o zakończeniu bojkotu. To słuszna decyzja, która z pewnością doprowadzi do zmiany władzy - powiedział w niedzielę lider Zjednoczonego Ruchu Narodowego (UNM) Nika Melia, cytowany przez rosyjską agencję Interfax.

Druga siła polityczna

Zjednoczony Ruch Narodowy to partia, którą założył obecnie przebywający na emigracji były prezydent Micheil Saakaszwili. Według wyników listopadowych wyborów jest to druga największa siła w Gruzji – po Gruzińskim Marzeniu, partii związanej z biznesmenem Bidziną Iwaniszwilim.

W kwietniu plan wyjścia z kryzysu pomagał Gruzinom wynegocjować przewodniczący Rady Europejskiej. Zaakceptowała go partia Gruzińskie Marzenie i część partii opozycyjnych. Jak mówił w niedzielę Melia, ZRN zgłasza zastrzeżenia do jednego z punktów, lecz również zamierza dążyć do realizacji porozumienia.