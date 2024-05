Do protestu doszło dzień po tym, jak premier Gruzji Irakli Kobachidze oznajmił, że rząd obstaje przy ustawie mimo sprzeciwu, jak to określił, "wprowadzonej w błąd" młodzieży czującej niechęć do Rosji.

Fala protestów w Gruzji

Obawy w związku z pracami nad kontrowersyjną ustawą

Przedstawiciele USA i Unii Europejskiej wyrazili zaniepokojenie z powodu wznowienia prac nad ustawą i zaapelowali do władz Gruzji o wycofanie się z projektu. Zwrócili m.in. uwagę, że stoi on w sprzeczności z europejskimi aspiracjami Gruzji i procesem eurointegracji. Gruzja w grudniu 2023 roku otrzymała status kandydata do UE. Wejście do Unii popiera według sondaży ok. 80 proc. Gruzinów.