W tym tygodniu przyjęta zostanie ustawa o "agentach zagranicznych" - zapowiedział premier Gruzji Irakli Kobachidze. Przeciw projektowi od tygodni protestują Gruzini. Minister spraw wewnętrznych zagroził manifestantom więzieniem za blokowanie parlamentu. W poniedziałek nad ranem policja użyła siły, by odepchnąć demonstrantów od wejść do budynku. Zatrzymano 20 osób, wśród nich są cudzoziemcy.

Irakli Kobachidze oznajmił na konferencji prasowej, że partia rządząca zapowiedziała przyjęcie ustawy w trzecim czytaniu. Minister spraw wewnętrznych Wachtang Gomelauri ostrzegł, że manifestanci, którzy będą blokować parlament, zostaną zatrzymani. Podkreślił, że za "zbiorowe blokowanie obiektu o szczególnym znaczeniu" grozi kara do czterech lat więzienia.

Opozycja wezwała przeciwników ustawy, by wzięli udział w całonocnym proteście przed budynkiem parlamentu, by uniemożliwić deputowanym wejście do budynku w poniedziałek.

Według portalu Newsgeorgia trzecie czytanie ustawy zaplanowano na poniedziałek na posiedzeniu parlamentarnej komisji ds. prawnych, a następnie we wtorek na forum parlamentu.

Protesty przeciw ustawie

Gruzini od ponad miesiąca wychodzą na ulice, żądając od rządzącej partii Gruzińskie Marzenie wycofania się z procedowania projektu ustawy o przejrzystości wpływów zagranicznych, zwanej też ustawą o "agentach zagranicznych" lub "ustawą rosyjską". Przewiduje ona dodatkowe prerogatywy do kontroli organizacji pozarządowych i mediów. Według oponentów władz może ona, podobnie jak w Rosji, zostać wykorzystana do niszczenia opozycji i niezależnych mediów.

Zgodnie z ustawą osoby prawne i media otrzymujące ponad 20 proc. finansowania z zagranicy podlegałyby rejestracji i sprawozdawczości oraz trafiłyby do specjalnego rejestru agentów obcego wpływu. Ministerstwo sprawiedliwości będzie mogło pod dowolnym pretekstem przeprowadzać kontrole takich organizacji.

Operacja "oczyszczania" terenu

W poniedziałek nad ranem policja użyła siły, by odepchnąć demonstrantów od wejść do parlamentu Gruzji w Tbilisi - poinformował portal Newsgeorgia. Na nagraniach widać, jak policjanci, używając siły, odpychają protestujących. Policja korzystała również z armatek wodnych.

Zatrzymano około 20 osób, w tym cudzoziemców. Wśród nich jest dwoje obywateli USA i Rosjanin - podała agencja Reutera.

Ostatnia demonstracja trwała przez całą noc z niedzieli na poniedziałek i - według świadków - miała pokojowy charakter. Nad ranem przed parlamentem siły policyjne zaczęły formować szyki, a następnie wezwały uczestników protestu do rozejścia się, by parlamentarzyści mieli możliwość wejść do budynku. Następnie rozpoczęła się operacja "oczyszczania" terenu przed budynkiem - donoszą media.

Mimo masowych protestów 1 maja gruziński parlament, kontrolowany przez partię Gruzińskie Marzenie, przegłosował projekt w drugim czytaniu.

Założyciel Gruzińskiego Marzenia, miliarder i były premier Bidzina Iwaniszwili powiedział w kwietniu, że ustawa jest niezbędna, by zagwarantować Gruzji suwerenność wobec zachodnich mocarstw, które "chcą ją wciągnąć w konfrontację z Rosją".

USA i UE zaniepokojone

Przedstawiciele USA i UE wyrażają zaniepokojenie z powodu prac nad ustawą i apelują do władz Gruzji o wycofanie się z niej. Zwracają uwagę, że stoi ona w sprzeczności z europejskimi aspiracjami Gruzji i procesem eurointegracji. Gruzja w grudniu 2023 roku otrzymała status kandydata do UE. Wejście do Unii popiera, według sondaży, około 80 proc. Gruzinów.

