Polski Sejm apeluje w sprawie Micheila Saakszwilego. Wzywa Gruzję do umożliwienia specjalistycznego leczenia

Sejm wzywa gruzińskie władze do niezwłocznego umożliwienia byłemu prezydentowi Gruzji Micheilowi Saakszwilemu podjęcia niezbędnego leczenia oraz apeluje do społeczności międzynarodowej o ratowanie jego życia i zdrowia - głosi przyjęta w piątek uchwała polskiego Sejmu. Zespół medyczny odsiadującego wyrok za nadużycie władzy Saakaszwilego twierdzi, że jego stan znacznie się pogorszył.

Apel "do społeczności międzynarodowej o ratowanie życia i zdrowia" Saakaszwilego

W uchwale w sprawie stanu zdrowia byłego prezydenta Gruzji Micheila Saakaszwilego napisano, że "w związku z niepokojącymi informacjami o dramatycznej sytuacji, w której znajduje się były prezydent Gruzji , Sejm RP wzywa władze Gruzji do niezwłocznego umożliwienia Micheilowi Saakszwilemu podjęcia niezbędnego, specjalistycznego leczenia, a także apeluje do społeczności międzynarodowej o ratowanie życia i zdrowia byłego prezydenta Gruzji".

Politycy zwrócili uwagę na "znaczący wkład Micheila Saakaszwilego w kształtowanie proeuropejskich postaw Gruzinów, czego rezultatem było złożenie w 2022 roku przez władze Gruzji wniosku o członkostwo tego kraju w Unii Europejskiej". Napisali też w uchwale, że Saakaszwili deklaruję, że po odbyciu leczenia, rehabilitacji i powrocie do zdrowia "gotów jest wrócić do kraju i poddać się dalszemu osądowi, potwierdzając wolę dalszej konsekwentnej współpracy i działań na rzecz rozwoju Gruzji oraz jej zbliżenia do struktur euroatlantyckich".