"Jeśli próbujesz uciszyć krytyczne media, to znaczy, że nie chcesz usłyszeć niewygodnych pytań"

Polak zaatakowany w Gruzji w dniu zamieszek przed paradą LGBT mówi w rozmowie z magazynem "Polska i Świat", że był przypadkową ofiarą i nie miał pojęcia o tym, co dzieje się w Tbilisi. Szczęśliwie udało się go uratować. Niestety, nie żyje operator kamery gruzińskiej telewizji, a jej dyrektor przyznaje, że nigdy nie widziała takiej agresji wobec dziennikarzy. Materiał magazynu "Polska i Świat".

- Nagle z lewej strony wyskakuje człowiek – mówi autor bloga Wyprawy Kojota. Napastnik zaatakował bez żadnego ostrzeżenia. - Kiedy zorientowałem się, co się dzieje, to trzeba było walczyć o życie – dodaje. Życie być może pomógł uratować plecak. Mężczyznę pomogli obezwładnić przechodnie. - On miał nóż w lewej ręce. Gdyby nóż był w prawej ręce, to byśmy sobie nie porozmawiali – uważa. W momencie ataku jako narzędzie do obrony posłużyła mu również kamera.