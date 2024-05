Demonstrujący Gruzini są pewni swego. Rząd, który przyjął "rosyjską ustawę", też. - Ani jedna, ani druga strona nie jest chętna do tego, żeby w jakimkolwiek aspekcie ustąpić - mówi o wydarzeniach w Gruzji dr Bartłomiej Krzysztan z Instytutu Studiów Politycznych PAN. Gość TVN24 przedstawił możliwe scenariusze rozwoju sytuacji. - Wygląda na to, że nie ma tutaj miejsca na kompromis - stwierdził.

Gruziński parlament przyjął we wtorek w trzecim, ostatnim czytaniu budzącą gwałtowny sprzeciw społeczny ustawę o przejrzystości wpływów zagranicznych, zwaną też ustawą o zagranicznych agentach. Prezydent Salome Zurabiszwili zapowiedziała już, że zawetuje nowe prawo, partia władzy ma jednak dość głosów, by je odrzucić.

Forsująca projekt rządząca partia Gruzińskie Marzenie próbowała już przyjąć to prawo w ubiegłym roku, ale wycofała się po masowych demonstracjach i protestach Zachodu. W proteście przeciwko ustawie tysiące demonstrantów zablokowały we wtorek ruch na głównym skrzyżowaniu w stolicy Gruzji Tbilisi. Ten dzień nie był jednak pierwszym, a kolejnym na przestrzeni ostatnich miesięcy, gdy Gruzini wyrażali swoje niezadowolenie atakiem na demokrację.

"Nie ma tutaj miejsca na kompromis"

- Zarówno protestujący, jak i gruziński rząd są pewni swego. Ani jedna, ani druga strona nie jest chętna do tego, żeby w jakimkolwiek aspekcie ustąpić - powiedział w programie "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Bartłomiej Krzysztan z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

- Ze strony rządu najprawdopodobniej sytuacja wyglądać będzie następująco: pani prezydent, tak jak zapowiedziała, zawetuje tę ustawę, natomiast Gruzińskie Marzenie - partia, która rządzi w Gruzji od 2012 roku - ma wystarczającą ilość głosów w parlamencie, żeby to weto odrzucić. Jednocześnie protestujący zapowiadają kontynuację tychże protestów - zauważył.

- Wygląda na to, że nie ma tutaj miejsca na kompromis - ocenił Krzysztan. Jak dodał, "z drugiej strony na ten moment jest małe prawdopodobieństwo zaognienia sytuacji, by była ona w jakikolwiek sposób porównywalna do Euromajdanu w Ukrainie w 2014 roku".