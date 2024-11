Po tym, jak premier Gruzji ogłosił, że do 2028 roku rząd zawiesza rozmowy o członkostwie kraju w Unii Europejskiej, obywatele wyszli protestować na ulice kilku miast. - Rząd wypowiedział wojnę własnemu narodowi - oświadczyła prezydentka Gruzji Salome Zurabiszwili.

- Gruzja zawiesza do 2028 roku rozmowy z Unią Europejską o członkostwie w tej organizacji - poinformował gruziński premier Irakli Kobachidze. Ogłosił też, że rząd rezygnuje z unijnych grantów budżetowych do tego czasu.

- Dzisiejszy dzień stanowi zakończenie przewrotu konstytucyjnego. (...) To koniec drogi z Europy do Rosji - oznajmiła prozachodnia prezydentka Salome Zurabiszwili.

Decyzję rządu uznała za ruch w stronę Rosji. - Dziś nielegalny rząd wypowiedział wojnę własnemu narodowi - powiedziała i wezwała opozycję do jedności. Zurabiszwili przed wydaniem oświadczenia spotkała się z korpusem dyplomatycznym i liderami opozycji.

"Spodziewaliśmy się Janukowycza, a to jest 100 razy gorsze od Janukowycza"

Decyzję rządu krytykuje też gruzińska opozycja. - Spodziewaliśmy się Janukowycza, a to jest 100 razy gorsze od Janukowycza. Gruzińska junta pod postacią Kobachidzego jawnie i jednostronnie ogłosiła rezygnację z UE i NATO - oświadczył jeden z liderów gruzińskiej opozycji Nika Gwaramia. Wiktor Janukowycz to były prorosyjski prezydent Ukrainy , który został odsunięty od władzy w wyniku rewolucji godności w 2014 roku.

Inny gruziński opozycjonista Mamuka Chazaradze oznajmił, że "rosyjska władza w Gruzji zamknęła wszystkie drzwi do rozwoju, odizolowała kraj i zablokowała drogę do Europy". Zaznaczył, że integracja europejska to wybór gruzińskiego narodu, który jest zapisany w konstytucji.