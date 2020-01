Protestują tłumy, prezydent i tak zapowiada ponowny start w wyborach

W sobotę grupa deputowanych z Bloku Opozycyjnych Sił na czele z kandydatem opozycji Alhasem Kwicinją, który w wyborach przeprowadzonych we wrześniu uplasował się na drugim miejscu, przybyła do Centralnej Komisji Wyborczej, gdzie przedstawiła pisemną decyzję Sądu Najwyższego o unieważnieniu wyników wyborów i jego zalecenie, by przeprowadzić powtórne głosowanie.

SN to podważył i zgodnie z jego piątkową decyzją data nowego głosowania ma być podana do wiadomości publicznej w poniedziałek.

Z decyzją Sądu Najwyższego nie zgadzają się przedstawiciele obozu rządzącego. Wicepremier Daur Arszba oświadczył w imieniu rządu na sobotniej konferencji prasowej w Suchumi, że CKW "nie ma uprawnień, by wyznaczyć datę nowych wyborów", przynajmniej dopóty, "dopóki nie zostanie rozpatrzona skarga Chadżymby na decyzję Sądu Najwyższego". - A jeśli ta decyzja będzie pozytywna, to co wtedy? Centralna Komisja Wyborcza zbierze się znowu i tym razem wyda decyzję o odwołaniu wyborów, które dopiero co sama ogłosiła? - pytał.