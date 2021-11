Prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili nie ułaskawi Micheila Saakaszwilego

Zurabiszwili zaznaczyła jednak, że biorąc pod uwagę duże zainteresowanie opinii publicznej sprawą Saakaszwilego, musi on zostać uznany za więźnia specjalnego, a władze powinny podjąć wszelkie możliwe środki, "aby ewentualne pogorszenie jego stanu zdrowia nie było wykorzystywane do spekulacji politycznych lub destabilizacji".

Saakaszwili zatrzymany w Gruzji i osadzony w więzieniu

1 października Saakaszwili, będący obecnie obywatelem Ukrainy, wrócił do Gruzji, by – jak mówił – zmobilizować swoich zwolenników do udziału w wyborach samorządowych 2 października. Tego samego dnia został zatrzymany i osadzony w więzieniu, a władze zapowiedziały, że nie może on liczyć ani na ułaskawienie, ani na ekstradycję na Ukrainę.