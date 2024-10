Prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili powiedziała agencji AFP, że do fałszerstwa w wyborach parlamentarnych wykorzystano głosowanie elektroniczne. Rzecznik Departamentu Stanu USA Matthew Miller stwierdził, że wybory w Gruzji odbyły się na nierównych warunkach i podważyły zaufanie co do uczciwości głosowania. Wezwał też do przeprowadzenia pełnego dochodzenia w tej sprawie.