Minister spraw wewnętrznych Wachtang Gomelauri ostrzegł, że manifestanci, którzy będą blokować parlament, zostaną zatrzymani. Podkreślił, że za "zbiorowe blokowanie obiektu o szczególnym znaczeniu" grozi kara do czterech lat więzienia.

Opozycja wezwała przeciwników ustawy, by wzięli udział w całonocnym proteście przed budynkiem parlamentu, by uniemożliwić deputowanym wejście do budynku w poniedziałek.