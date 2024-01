Prorosyjski premier Gruzji podał się do dymisji. Opozycja: zwykła formalność

Premier Gruzji Irakli Garibaszwili podał się do dymisji. Piastujący stanowisko od 2021 roku szef rządu z ramienia partii Gruzińskie Marzenie oświadczył, że chce dać swojemu następcy czas na przygotowanie się do wyborów parlamentarnych, które odbędą się w październiku. Zdaniem opozycji, zmiany w rządzie to "zwykła formalność".