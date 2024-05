Gruziński parlament przyjął we wtorek w ostatnim czytaniu ustawę o "agentach zagranicznych". Przed budynkiem zgromadziły się tłumy sprzeciwiające się przepisom określanym jako "rosyjska ustawa". Doszło do konfrontacji z funkcjonariuszami.

We wtorek parlament Gruzji w trzecim, ostatnim czytaniu przyjął budzącą kontrowersje ustawę o przejrzystości wpływów zagranicznych, zwanej też ustawą o "agentach zagranicznych" lub "ustawą rosyjską".

Tłumy protestujących

Przed parlamentem znów zgromadzili się przeciwnicy ustawy, którzy swój sprzeciw manifestują już od tygodni. Wejścia do parlamentu ochraniają szczelne kordony policji. Na wewnętrznym dziedzińcu gmachu zgromadzono siły specnazu.

Doszło do starcia protestujących ze służbami. Na nagraniu sprzed budynku widać, jak liczni funkcjonariusze nacierają na tłum. Słuchać krzyki, gwizdy. Niektóre osoby są popychane lub szarpane. Część protestujących otulona jest w unijne lub gruzińskie flagi.

Przepychanki na sali plenarnej

Jak informował Reuters, niespokojnie było też przed głosowaniem. Doszło do przepychanek na sali plenarnej. Agencja opublikowała nagranie.

Protesty przeciw ustawie

Gruziński projekt wzorowany jest na pierwszej, stosunkowo "łagodnej" wersji rosyjskiego prawa o agentach zagranicznych (które potem zostało zaostrzone). Przewiduje, że osoby prawne i media otrzymujące ponad 20 procent finansowania z zagranicy podlegać będą obowiązkowej rejestracji i sprawozdawczości oraz trafią do specjalnego rejestru agentów obcego wpływu. Ministerstwo sprawiedliwości będzie mogło pod dowolnym pretekstem przeprowadzać kontrole takich organizacji.

Według oponentów władz ustawa może, podobnie jak w Rosji , zostać wykorzystana do niszczenia opozycji i niezależnych mediów. Zarówno opozycja, jak i uczestnicy masowych protestów są przekonani, że ustawa stoi w sprzeczności z dążeniem Gruzji do Unii Europejskiej.

Jednocześnie premier Irakli Kobachidze oświadczył w poniedziałek, że władze dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian do ustawy na etapie prezydenckiego weta. Prezydentka Salome Zurabiszwili zapowiedziała już, że zawetuje nowe prawo. Partia władzy ma jednak dość głosów, by odrzucić jej sprzeciw. Ewentualne zmiany można będzie wprowadzić, gdy prezydentka odeśle projekt do parlamentu. - Na uzgodnienie i przyjęcie poprawek będą dwa tygodnie pomiędzy 14 a 28 maja – powiedział premier.