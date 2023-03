Gruziński parlament odrzucił kontrowersyjną ustawę. Rządząca partia wycofała poparcie po fali protestów

czytaj dalej

Bachmut jest dla nas punktem strategicznym - mówiła w TVN24 BiS ukraińska parlamentarzystka Kira Rudyk. Wskazywała, że to miasto w obwodzie donieckim, o które toczą się najzacieklejsze walki, "jest bramą do innych miast". - Po drugie, mamy do czynienia z ogromną koncentracją sił rosyjskich w okolicy Bachmutu. Walczą tutaj, to nie walczą w innych miejscach na froncie - powiedziała.