Telewizje wstrzymały nadawanie po śmierci brutalnie pobitego operatora kamery

5 lipca, 37-letni operator telewizji Pirweli Aleksander Laszkarawa filmował protest przeciwników marszu równości w Tbilisi, którzy wtargnęli między innymi do biura organizatorów parady. Kamerzysta został brutalnie pobity. Trafił do szpitala z wstrząsem mózgu i wielokrotnymi złamaniami kości twarzy. Przeszedł operację. Trzy dni później został wypisany do domu. Zmarł 11 lipca. Przyczyną śmierci operatora kamery mogło być przedawkowanie narkotyków - podało gruzińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, powołując się na wyniki ekspertyzy.