Wielotysięczny protest. Żądają nowych wyborów parlamentarnych

O wielotysięcznym mitingu w centrum Tbilisi poinformował w niedzielę po południu portal Newsgeorgia.ge. Jego uczestnicy domagają się dymisji szefowej Centralnej Komisji Wyborczej Tamar Żwanii, przeprowadzenia nowych wyborów do parlamentu i uwolnienia trzech osób, które są uznawane za więźniów politycznych. Jest to już czwarty duży protest opozycji po wyborach. W ubiegłą niedzielę przeciwko demonstrantom zastosowano środki specjalne, między innymi armatki wodne. MSW poinformowało, że ucierpiało 27 osób, a 19 zatrzymano.

Opozycja: doszło do fałszerstw

Według władz 8 listopada uczestnicy akcji używali przemocy i nie podporządkowali się żądaniom funkcjonariuszy, a armatek użyto w związku z "ostateczną koniecznością". Wszczęto postępowanie karne z artykułu o organizowaniu przemocy grupowej, kierowaniu i udziału w niej. Partie opozycyjne, w tym te, które dostały się do parlamentu po wyborach 31 października, uważają, że w czasie głosowania doszło do fałszerstw na korzyść rządzącego Gruzińskiego Marzenia. Osiem partii opozycyjnych, które weszły do parlamentu, ogłosiło jego bojkot i zażądało rozpisania nowych wyborów. Do organizowanych przez nie protestów dołączyły siły, które nie dostały się do parlamentu.