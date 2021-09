Micheil Saakaszwili zamierza wrócić do Tbilisi. Były prezydent Gruzji nie boi się aresztowania

Były prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili, skazany zaocznie w swym kraju pod zarzutem nadużycia władzy, zamierza przyjechać do ojczyzny na wybory samorządowe. Mieszkający obecnie na Ukrainie Saakaszwili opublikował w mediach społecznościowych skan biletu lotniczego. Z Kijowa do Tbilisi ma przylecieć 2 października.

Micheil Saakaszwili zamierza przylecieć do Tbilisi wraz z matką - tak wynika z danych zawartych w elektronicznym bilecie lotniczym, udostępnionym przez byłego prezydenta na Facebooku. W osobnym wpisie Saakaszwili zamieścił wideo, w którym oświadczył, że chce być w Tbilisi w dniu wyborów samorządowych 2 października, by "wraz z rodakami bronić głosów wyborców i aby uczestniczyć w ratowaniu Gruzji".

"Nie mam osobistych ambicji, nie kieruje mną chęć zdobycia jakiegokolwiek stanowiska. Nie będę o to walczył, ale zamierzam walczyć o przyszłość naszych dzieci. Żeby Gruzja pozostała nie tylko na mapie świata, ale także wróciła do szybkiego rozwoju" - podkreślił były przywódca.

Ucieczka z kraju

Odesłany do Polski

W 2017 roku Poroszenko pozbawił obywatelstwa Saakaszwilego, ponieważ ten zaczął otwarcie krytykować współpracowników ukraińskiego przywódcy. Gruzin wyjechał do Polski, później jednak wrócił na Ukrainę i został tam zatrzymany. W ramach readmisji odesłano go do naszego kraju. Z Polski gruziński polityk wyjechał do Holandii, skąd pochodzi jego żona, Sandra Roelofs.