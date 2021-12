Lekarze o złym stanie zdrowia Saakaszwilego. "Jest wynikiem tortur psychicznych, jakich doznał w więzieniu"

Jak pisze agencja AFP, dla Amnesty International takie traktowanie byłego prezydenta to "nie tylko selektywna sprawiedliwość, ale najwyraźniej polityczna zemsta". Obrońcy praw człowieka oskarżyli przy tym rząd gruziński o wykorzystywanie zarzutów kryminalnych do karania przeciwników politycznych i krytycznych mediów.

1 października Saakaszwili wrócił do Gruzji, by – jak mówił – zmobilizować swoich zwolenników do udziału w wyborach samorządowych. Tego samego dnia został zatrzymany i przewieziony do więzienia, a władze zapowiedziały, że nie może on liczyć ani na ułaskawienie, ani na ekstradycję na Ukrainę.