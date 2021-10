Zły stan zdrowia Saakaszwilego. "Blady, ledwo chodzi", ale jest "odporny moralnie"

- Jego stan zdrowia się pogarsza, co było dość przewidywalne, ale nie zamierza kończyć głodówki, jest odporny moralnie - powiedział w niedzielę Kipszydze, cytowany przez rosyjską agencję Interfax. Dodał, że Saakaszwili "ledwo chodzi, jest blady, ale na razie nie wymaga pilnej interwencji medycznej".

Powrót mimo zarzutów

Saakaszwili został aresztowany 1 października, po przyjeździe do Gruzji z Ukrainy, gdzie mieszkał przez ostatnie kilka lat. Były prezydent zamierzał "zmobilizować zwolenników" przed wyborami samorządowymi, które odbyły się w kraju dzień po jego zatrzymaniu.

Były przywódca wrócił do kraju mimo ciążących na nim prawomocnych wyroków. Gruziński sąd zaocznie skazał go na sześć lat więzienia za nadużycia władzy. Adwokaci Saakaszwilego utrzymują, że sprawy karne wobec niego, wszczęte po dojściu do władzy oponentów z prorosyjskiego Gruzińskiego Marzenia, są motywowane politycznie.