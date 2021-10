Micheil Saakaszwili aresztowany. Jego Lekarz: jego stan się pogorszył, powinien być w szpitalu

- Jego stan się pogorszył. Ma trudności z poruszaniem, trudno się z nim porozumieć. Saakaszwili cierpi na talasemię - wrodzoną niedokrwistość. To nie jest śmiertelna choroba, ale absolutnie nie powinien prowadzić głodówki. Jutro znów jadę go odwiedzić. Prawdopodobnie będziemy go wieźć do szpitala - oświadczył Kipszydze.