Dziesiątki tysięcy osób na ulicach Tbilisi. Domagają się uwolnienia Saakaszwilego

Według relacji gruzińskich mediów na placu Wolności w Tbilisi zgromadziło się co najmniej 50 tysięcy osób. Manifestację zwołał Nika Melia, przywódca założonej przez Saakaszwilego partii Zjednoczony Ruch Narodowy (ZRN). W czasie wiecu - jak podał portal newsgeorgia.ge - Nika Gwaramia, adwokat Saakaszwilego, odczytał oświadczenie byłego prezydenta, w którym zaapelował do rodaków o pojednanie.

Saakaszwili wezwał też zwolenników opozycji, by 30 października poparli kandydatów Zjednoczonego Ruchu Narodowego, którzy po głosowaniu 1 października w wyborach samorządowych weszli do drugiej tury niemal we wszystkich większych miastach Gruzji.

Kolumny samochodów jadące do Tbilisi

Saakaszwili to polityk, który wywołuje w Gruzji skrajne emocje - część społeczeństwa nadal go popiera, doceniając przemiany, których dokonał podczas swojej prezydentury, inni wypominają mu brutalne metody rządzenia i bezlitosne traktowanie oponentów.

Powrót do Gruzji

Na początku października Saakaszwili, będący obecnie obywatelem Ukrainy, wrócił do Gruzji, by - jak mówił - zmobilizować swoich zwolenników do udziału w wyborach samorządowych i głosowania na ZRN. Tego samego dnia został zatrzymany i osadzony w więzieniu w Rustawi, a władze zapowiedziały, że nie może on liczyć ani na ułaskawienie, ani na ekstradycję na Ukrainę.