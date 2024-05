Prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili zawetowała ustawę o zagranicznych agentach. Od tygodni przeciwko kontrowersyjnemu prawu protestowały tysiące Gruzinów. Partia władzy ma jednak dość głosów, by to weto odrzucić.

Tłumy na ulicach, zablokowane drogi

Doszło też do próby uszkodzenia ogrodzenia przy wejściu do parlamentu przez kilku protestujących. To właśnie wtedy MSW uznało, że protest przybrał siłową formę i policja zaczęła przepędzać ludzi sprzed budynku. Protest był jednak kontynuowany, dochodziło do zatrzymań.