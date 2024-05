Protesty w Gruzji trwają od 9 kwietnia, kiedy to rządząca partia Gruzińskie Marzenie ponownie wprowadziła pod obrady projekt ustawy, zgodnie z którą organizacje pozarządowe i media, które otrzymują ponad 20 procent środków ze źródeł zagranicznych, miałyby rejestrować się jako organizacje "realizujące interesy obcego mocarstwa" i musiałyby składać specjalne doroczne sprawozdania finansowe.

Zdaniem krytyków gruziński projekt przypomina rozwiązanie przyjęte w Rosji w 2012 roku, które zostało wykorzystane do brutalnego tłumienia głosów sprzeciwu i piętnowania antykremlowskich ośrodków.

Krytycy ustawy twierdzą, że jednym z jej celów jest zbliżenie Gruzji do Rosji. Podobne środki zostały przyjęte przez dwa inne kraje byłego ZSRR: Kazachstan i Kirgistan.

Zachód krytykuje ustawę o "obcych wpływach"

Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Volker Turk zwrócił się do gruzińskich władz o "wycofanie" projektu ustawy i wezwał je do "podjęcia dialogu, zwłaszcza ze społeczeństwem obywatelskim i mediami". Ustawa może również utrudnić wejście Gruzji do Unii.