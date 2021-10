Druga tura wyborów samorządowych w Gruzji. Polityczne emocje podgrzewa uwięzienie Micheila Saakaszwilego

Kryzys w krajowej polityce

Tegoroczne wybory samorządowe od początku były uznawane za niezwykle ważne, ponieważ opozycja traktowała je jako referendum i test poparcia dla Gruzińskiego Marzenia, któremu zarzucała nadużycia w ubiegłorocznych wyborach do parlamentu (GM zdobyło 90 ze 150 mandatów). Spór powyborczy doprowadził do głębokiego kryzysu w krajowej polityce, który paraliżował prace parlamentu, bojkotowanego przez siły opozycyjne.

Saakaszwili zatrzymany po powrocie do kraju

Powrót Saakaszwilego zmobilizował zarówno jego zwolenników, jak i zażartych przeciwników, których w Gruzji także jest wielu. Podczas gdy zza krat więzienia Saakaszwili wzywał swoich wyborców do głosowania i oskarżał GM o nadużycia i współpracę z Rosją, politycy partii rządzącej robili wszystko, by zdyskredytować byłego lidera. Premier Irakli Garibaszwili zdążył już porównać Saakaszwilego do Hitlera, zarzucić mu udawanie głodówki, a w końcu w piątek oświadczył, że "każdy człowiek ma prawo do samobójstwa".