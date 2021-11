Były prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili przerwał strajk głodowy

Były prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili po ponad pięciu tygodniach postanowił zakończyć strajk głodowy - podała w czwartek agencja RIA, powołując się na prawnika Saakaszwilego. W tym tygodniu polityk, który od października przebywa w areszcie, trafił do więziennego szpitala.

W środę rozpoczął się proces Micheila Saakaszwilego w związku ze sprawą, w ramach której jest oskarżony o nadużycie władzy w 2007 roku. Śledztwo w tej sprawie trwa od ośmiu lat - podaje Echo Kawkaza. Służby więzienne zdecydowały, że polityk nie zostanie przetransportowany do sądu ze względów bezpieczeństwa oraz w związku z jego stanem zdrowia.

Adwokat polityka Beka Basilaia podkreślił, że stan zdrowia byłego gruzińskiego prezydenta jest ciężki, ale polityk mógłby i chciałby wziąć udział w rozprawie. W piątek jego prawnik poinformował, że Saakaszwili przerwał strajk głodowy, który rozpoczął po tym, jak został zatrzymany i osadzony w więzieniu w Rustawi, ponad pięć tygodni temu. Nie wiadomo, czy powodem jego decyzji był pogarszający się stan zdrowia.

Micheil Saakaszwili paparazzza / Shutterstock

Powrót do ojczyzny i aresztowanie

Na początku października Micheil Saakaszwili wrócił do Gruzji, by - jak mówił - zmobilizować swoich zwolenników do udziału w wyborach samorządowych. Tego samego dnia został zatrzymany i osadzony w więzieniu, a władze zapowiedziały, że nie może on liczyć ani na ułaskawienie, ani na ekstradycję na Ukrainę.

Polityk wrócił do Gruzji pomimo ciążących na nim prawomocnych wyroków więzienia. Prezydent Gruzji w latach 2004-2007 i 2008-2013 został skazany za nadużycia władzy w czasie pełnienia urzędu. On sam uważa, że sprawy karne wszczęte wobec niego po dojściu do władzy oponentów z partii Gruzińskie Marzenie, są motywowane politycznie.

Zakład karny, w którym przetrzymywany jest Saakaszwili PAP/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

Protest zwolenników Saakaszwilego przed ministerstwem sprawiedliwości w Tbilisi PAP/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

Były prezydent w więziennym szpitalu, na ulicach protesty

Saakaszwili, uważany za więźnia politycznego, w poniedziałek został przetransportowany do szpitala więziennego w stolicy Gruzji. MSZ Ukrainy, której obywatelem jest obecnie Saakaszwili, oświadczyło w poniedziałek, że jest rozczarowane przeniesieniem byłego prezydenta Gruzji do więziennego szpitala w Tbilisi i niepoinformowaniem o tym strony ukraińskiej. Dodało, że stwarza to dodatkowe ryzyko i napięcie oraz zaapelowało o przeniesienie go do szpitala cywilnego.

W Gruzji trwają protesty zwolenników Saakaszwilego. W środę policja poinformowała, że Tbilisi zatrzymano kilkudziesięciu uczestników akcji w obronie byłego prezydenta. Demonstrujący domagali się przeniesienia polityka z więziennego do cywilnego szpitala.

Protest zwolenników Saakaszwilego w Tbilisi Reuters

Autor:momo//now

Źródło: Reuters, PAP