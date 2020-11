"Zacieranie się granicy pomiędzy partią rządzącą a państwem". Partia rządząca wygrywa wybory w Gruzji

Sprzeciw opozycji

Oponenci Gruzińskiego Marzenia, którym nieformalnie kieruje powiązany z Moskwą biznesmen Bidzina Iwaniszwini, uważają, że doszło do fałszerstw wyborczych. Opozycja zapowiedziała bojkot parlamentu i żąda powtórzenia wyborów organizując co niedzielę protesty.

Zmieniona ordynacja wyborcza

Wybory w Gruzji odbyły się według nowej, zmienionej w tym roku ordynacji wyborczej. 120 deputowanych do parlamentu wybieranych jest według systemu proporcjonalnego, a 30 w okręgach jednomandatowych, co ma sprzyjać większej różnorodności sił politycznych reprezentowanych w parlamencie. Wcześniej proporcja ta wynosiła – 77 do 73.

By do parlamentu mogły trafić mniejsze partie, próg wyborczy obniżono do 1 proc. dla pojedynczej partii. Wprowadzono również przepis, który uniemożliwia samodzielne rządy partii, jeśli nie zdobyła ona co najmniej 40 proc. głosów.