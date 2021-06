"Nie ma perfekcyjnych małżeństw i sojuszy, ale nasz sojusz trwa". Morawiecki przekazał Orbanowi dowodzenie

Morawiecki: sojusz przetrwał próbę czasu

- Kiedy rok temu Polska zaczynała swoją prezydencję w ramach Grupy Wyszehradzkiej, naszym hasłem było "Back on track", czyli powrót do kolein normalności. I akurat nam przypadł w udziale obowiązek i jednocześnie bardzo trudne zadanie, aby współpracować w ramach Grupy Wyszehradzkiej oraz wraz z Grupą Wyszehradzką w ramach Unii Europejskiej nad wszelkimi zmianami związanymi z COVID-19 - powiedział Mateusz Morawiecki podczas wspólnego spotkania premierów z dziennikarzami.

Szef rządu ocenił, że nie był to łatwy rok. - To była walka o zdrowie, życie naszych obywateli, a także walka o zachowanie zdrowej tkanki gospodarczej, o pomoc naszym przedsiębiorcom, w Polsce, na Węgrzech, na Słowacji, w Czechach i całej Europie, żeby bezrobocie nie urosło, i to zadanie w naszych krajach Grupy Wyszehradzkiej udało się zrealizować znakomicie - przekonywał.