Jewgienij Prigożyn i Grupa Wagnera stały za decyzją wojskowej junty w Mali, by wycofać zgodę na obecność wojsk ONZ w ramach misji MINUSMA - oznajmił rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Zaapelował do malijskich władz, by "wyplątały się z tej szkodliwej relacji".

- Wcześniej w tym miesiącu przejściowy rząd w Mali wycofał swoją zgodę na Wielowymiarową Zintegrowaną Misję Stabilizacyjną nazywaną MINUSMA i zażądał, by trwająca od dekad misja pokojowa natychmiast opuściła kraj. To, co nie jest szeroko wiadome, to fakt, że Jewgienij Prigożyn pomógł zaaranżować to wyjście, by promować interesy Grupy Wagnera - powiedział John Kirby podczas konferencji prasowej.