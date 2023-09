Afrykańskie imperium Wagnerowców. Kto przejmie schedę po Prigożynie?

"New York Times" cytuje wypowiedź konsultanta politycznego Prigożyna, Maksima Shugaleya, którego zdaniem "w Grupie Wagnera nie chodzi tylko o pieniądze – to rodzaj religii". - Jest mało prawdopodobne, że ta struktura całkowicie zniknie. Dla mnie to niemożliwe - stwierdził.

Kreml: w żaden sposób się tym nie zajmujemy

"Śmierć Prigożyna tylko zaostrzyła apetyt na silniejsze stosunki z Kremlem"

W nawiązaniu do katastrofy lotniczej stwierdza, że Prigożyn nie dowierzał pogłoskom przestrzegającym go przed śmiercią. Odniósł się do tego w sierpniu, podczas ostatniej podróży do Afryki.