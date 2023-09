Grupa Wagnera. Po śmierci Prigożyna byli najemnicy próbują szukać innej pracy

Jak podaje niezależny rosyjski kanał na Telegramie Możem Objasnit', wielu najemników Grupy Wagnera zostało zmuszonych do znalezienia innej pracy. Po śmierci swojego szefa Jewgienija Prigożyna część wagnerowców nie wróciła z urlopów. Teraz zmuszeni są do zatrudniania się jako taksówkarze czy pracownicy budowlani. Pracodawcy niechętnie jednak patrzą na ich przeszłość kryminalną.

Odwrót wagnerowców i zemsta Kremla

Tego samego dnia wieczorem Prigożyn ogłosił odwrót i wycofanie najemników do obozów polowych, by "uniknąć rozlewu krwi". Było to rezultatem układu dyktatora Białorusi Alaksandra Łukaszenki z Prigożynem, zawartego w porozumieniu z Władimirem Putinem . Zgodnie z tymi ustaleniami część bojowników Grupy Wagnera miała przemieścić się na Białoruś.

Jak informowały pod koniec lipca ukraińska straż graniczna i brytyjskie ministerstwo obrony, do bazy wojskowej we wsi Cel w środkowej Białorusi przybyło do tamtego czasu co najmniej kilka tysięcy rosyjskich najemników. Później pojawiły się doniesienia, że część spośród nich wyjechała do krajów Afryki. Niewielka grupa pozostała na Białorusi, by szkolić jednostki specjalne tamtejszego MSW, a jeszcze inni wagnerowcy zgodzili się na służbę w rosyjskiej armii i powrót na front na Ukrainie.