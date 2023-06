Adam Eberhardt: Rosja okazała się państwem z kartonu

czytaj dalej

Ostatnia doba to czas chaosu wewnątrz Rosji. Właściciel Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn ruszył na Moskwę z kilkoma tysiącami najemników, zajmując między innymi Rostów nad Donem. Jednak kilkanaście godzin później wydał rozkaz zawrócenia. Miał to być rezultat negocjacji z Alaksandrem Łukaszenką, prowadzonych w uzgodnieniu z Władimirem Putinem. Ostatecznie doszło do porozumienia na linii wagnerowcy-Kreml. Wszystko to odbywało się w cieniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która trwa już od 487 dni. Ukraińcy natomiast, jak przekazała ich wiceminister obrony, posunęli się naprzód na kilku kierunkach frontu jednocześnie. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.