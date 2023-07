Wagnerowcy na Białorusi "będą drażnić NATO". Błaszczak: mamy nasze wojsko i obecność USA

Na Białoruś przybyło około 700 najemników rosyjskiej Grupy Wagnera, którzy będą tam pełnić dwie funkcje: szkolić białoruskich żołnierzy i drażnić NATO - oświadczył we wtorek przedstawiciel wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR), Andrij Jusow. "Wiemy, że wagnerowcy są na Białorusi. Obecność Stanów Zjednoczonych w Polsce jest najlepszą metodą odstraszania agresora. Chcę mocno podkreślić, że przede wszystkim Wojsko Polskie broni naszej Polski" - przekazał zaś minister obrony Mariusz Błaszczak przebywający w USA.

- Choć są doniesienia o kilku kolumnach, które są w drodze, to chodzi o kilkuset ludzi: 500-700 bojowników - powiedział Jusow cytowany przez agencję Ukrinform.

Jak dodał, część z tych około 700 najemników zostanie instruktorami i będzie szkolić armię białoruską, a potem być może oddziały zmobilizowanych na wojnę Rosjan. - A część będzie publicznie i świadomie zaangażowana na przykład w to, by denerwować Polskę i inne kraje członkowskie NATO i Unii Europejskiej - oświadczył rzecznik HUR.

Pierwsze informacje o możliwym skierowaniu Grupy Wagnera na Białoruś podały rosyjskie media niezależne pod koniec czerwca. Prognozowały one, że rosyjscy najemnicy w liczbie około ośmiu tysięcy będą stacjonowali w obwodzie mohylewskim, w rejonie Osipowicz. Znajduje się tam opuszczona do niedawna, a potem pospiesznie remontowana baza we wsi Cel - była baza wojskowa białoruskich wojsk rakietowych.