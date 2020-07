"Nie potrzebujemy więcej G11 lub G12". Niemcy odrzucają propozycję Trumpa

Niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Mass oświadczył, że jego kraj odrzucił propozycję prezydenta USA Donalda Trumpa o włączeniu z powrotem Rosji do grupy G7, czyli najbardziej rozwiniętych gospodarek świata.

Mass w wywiadzie dla poniedziałkowego wydania dziennika "Rheinische Post" powiedział, że nie widzi szansy ponownego zaproszenia Rosji do G7, dopóki nie nastąpi istotny postęp w rozwiązaniu konfliktu wokół Krymu oraz na wschodniej Ukrainie. Zdaniem szefa niemieckiej dyplomacji szanse ponownego włączenia Rosji do G7 zależą od samej Rosji i może ona je wydatnie zwiększyć przyczyniając się do pokojowego rozwiązania konfliktu na Ukrainie.