Greta Thunberg skończyła 18 lat. "Nie muszę lecieć do Tajlandii, żeby być szczęśliwą"

"Nie mówię nikomu, co ma robić"

Zapytana, co myśli o celebrytach, którzy latając po całym świecie mówią o kryzysie klimatu, nastolatka odmówiła ich krytykowania, choć ostrzegła, że inni mogą to zrobić. - Nie obchodzi mnie to - powiedziała magazynowi "Sunday Times". - Nie mówię nikomu, co ma robić, ale istnieje ryzyko, ze gdy mówisz o tych rzeczach i nie praktykujesz ich, wtedy zostaniesz za to skrytykowany, a to, co mówisz, nie zostanie odebrane poważnie - dodała.