Nastoletnia szwedzka aktywistka klimatyczna Greta Thunberg wzięła w piątek udział w strajku klimatycznym w Bristolu w południowo-zachodniej Anglii. - My jesteśmy zmianą i zmiana nadchodzi, czy wam się to podoba czy nie - powiedziała. Oskarżała rządzących, że "zamiatają swój bałagan pod dywan i proszą dzieci o sprzątanie za nich".

Greta Thunberg ostrzegała sprawujących władzę, że "nie da się uciszyć, gdy świat płonie". Oskarżyła polityków i media o to, że ignorują kryzys klimatyczny i "zamiatają swój bałagan pod dywan". - Ta sytuacja alarmowa jest całkowicie ignorowana przez polityków, media i tych, którzy są u władzy. Zasadniczo nie robi się nic, aby powstrzymać ten kryzys, mimo wszystkich pięknych słów i obietnic naszych wybranych urzędników. Co zrobiliście w tym kluczowym czasie? Ja nie dam się uciszyć, gdy świat płonie - zapewniała.

- My jesteśmy zmianą i zmiana nadchodzi, czy wam się to podoba czy nie - powiedziała szwedzka aktywistka. - Aktywizm działa, więc mówię wam, żebyście działali. Jesteśmy zdradzani przez tych, którzy są u władzy - zwróciła się do zgromadzonych na proteście.