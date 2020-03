"Nie można targować się z naturą"

Greta Thunberg skrytykowała w Brukseli przedstawiony przez Komisję Europejską projekt prawa klimatycznego. - Im dalej będzie się uciekać od tej prawdy, tym większe to będzie oszustwo wobec własnych dzieci - mówiła na posiedzeniu komisji ds. środowiska Parlamentu Europejskiego szwedzka aktywistka.

17-latka przyjechała do Brukseli, by wziąć udział w posiedzeniu Komisji Europejskiej, podczas którego przyjęto propozycję prawa klimatycznego. Ma ona zapewnić, że UE wypełni cel neutralności klimatycznej do 2050 roku. Aktywistka wzięła udział w spotkaniu kolegium komisarzy, ale nie wystąpiła na konferencji prasowej z szefową KE Ursulą von der Leyen, tylko udała się na nadzwyczajne posiedzenie komisji ds. środowiska PE.

Szwedzka aktywistka spotkała się z przewodniczącą KE Ursulą von der Leyen PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

"Gdy dom płonie, to nie czeka się kilka dodatkowych lat, by powstrzymać ten pożar"

Szwedka nawet najbardziej nastawionym proekologicznie eurodeputowanym nie szczędziła gorzkich słów. - Nasz dom płonie! Alarm nie jest fałszywy, a państwo wracają sobie jak gdyby nigdy nic do niego, aby zjeść kolację, obejrzeć film i pójść do łóżka, nie dzwoniąc na straż pożarną. Przepraszam bardzo, ale to w ogóle nie ma sensu - ubolewała Thunberg.

Jeszcze przed ogłoszeniem przez Komisję propozycji szwedzka aktywistka wraz z innymi aktywistami organizującymi strajki szkolne na rzecz klimatu oceniła, że liderzy UE kapitulują w sprawie walki z globalnym ociepleniem. Komisja zapowiedziała, że do września przedstawi plan w sprawie zwiększenia celu redukcji emisji CO2 do 2030 roku do 50-55 procent. Obecnie ten cel to 40 procent.

Szwedka krytykowała podejście KE i fakt, że UE chce dojść do neutralności klimatycznej w 2050 roku. - Gdy dom płonie, to nie czeka się kilka dodatkowych lat, by powstrzymać ten pożar, a właśnie to proponuje dziś Komisja Europejska - oceniła.

Jej zdaniem prawo klimatyczne z celem neutralności wyznaczonym na połowę tego stulenia jest "kapitulacją" i rezygnacją z robienia wszystkiego, co jest możliwe, by zadbać o przyszłość. Thunberg uznała, że projekt KE to jasny sygnał, że podejmowane działania będą nieskuteczne.

Greta Thunberg ostro skrytykowała projekt prawa klimatycznego Komisji Europejskiej PAP/EPA/STEPHANIE LECOCQ

- Prawda jest taka, że jesteśmy ciągle w kryzysie, a ta sytuacja nie jest traktowana jako kryzys. Mamy wiele niesamowitych rozwiązań, mamy ogromne środki finansowe, jest dużo dobrej woli wśród społeczeństw, które chcą zrobić wszystko co w ich mocy, by pomóc, ale nie mamy świadomości wśród liderów - oświadczyła.

"Im dalej będzie się uciekać od tej prawdy, tym większe to będzie oszustwo wobec własnych dzieci"

Thunberg zaznaczyła, że żadne polityki, plany, czy porozumienia nie będą wystarczające, jeśli ignorowany będzie pozostały budżet węglowy, czyli całkowita ilość CO2, która może zostać jeszcze wyemitowana. - Musimy zacząć drastycznie obniżać nasze emisje nie w 2030, czy w 2050, ale teraz. Oddalone cele nic nam nie dadzą, jeśli dalej będzie tyle emisji przez kilka najbliższych lat. W takiej sytuacji cała reszta budżetu CO2 zostanie wykorzystana. zanim w ogóle będziemy mieli szanse zrealizować cele na 2030, czy 2050 rok - oświadczyła.

Aktywistka podkreśliła, że należy zmienić zachowania oraz społeczeństwo i przed tą niewygodną prawdą politycy nie mogą uciec. - Im dalej będzie się uciekać od tej prawdy, tym większe to będzie oszustwo wobec własnych dzieci. To prawo klimatyczne jest fiaskiem, bo nie można przecież dokonywać jakichś układów z fizyką i targować się z naturą. Nie pozwolimy państwu poddać się i poświęcić naszej przyszłości - zakończyła Thunberg.

Greta Thunberg i przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli PAP/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Ze względu na epidemię koronawirusa w posiedzeniach plenarnych PE, komisjach i grupach politycznych nie mogą brać udziału osoby spoza UE. Thunberg skorzystała jednak z wyjątku, który zarezerwowano dla osób zaproszonych przez przewodniczącego.

Szwedka jest założycielką ruchu młodzieżowych strajków "Piątki dla przyszłości", które zmobilizowały miliony uczniów ludzi na całym świecie, by domagać się od rządów bardziej stanowczych działań w walce z globalnym ociepleniem.

pp

Źródło: PAP