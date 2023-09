Luksusowy statek z ponad 200 osobami na pokładzie utknął na mieliźnie. "Pomoc jest daleko"

"Independent" informuje, że na długim na 104 metry statku znajduje się 206 osób. "Nikomu nie zagraża niebezpieczeństwo i nie zgłoszono żadnych szkód, ale traktujemy incydent bardzo poważnie" - dodano w oświadczeniu. Potwierdził to operator statku i organizator rejsu, australijska firma Aurora Expeditions. Portal news.au.com przekazał, że 90 proc. pasażerów to Australijczycy.

Grenlandia. Statek utknął w Alpefjord

Wycieczkowiec znajduje się w Alpefjord, w parku narodowym, około 1400 kilometrów na północny wschód od stolicy Grenlandii Nuuk. We wtorek duńskie Wspólne Dowództwo Arktyczne informowało, że pomimo przypływu, który mógł wypchnąć statek z mielizny, Ocean Explorer nadal nie ruszył z miejsca. Najbliższy duński okręt znajduje się ok. 1200 mil morskich (2200 km) od unieruchomionej jednostki. Obecnie zmierza w jej stronę, dotrze do niej nie wcześniej niż w piątek - przekazała agencja Associated Press.