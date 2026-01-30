Logo strona główna
Niemiecki satyryk próbował wywiesić flagę USA w stolicy Grenlandii

Nuuk, stolica Grenlandii
Nuuk, stolica i największe miasto Grenlandii
Źródło: Reuters
Niemiecki satyryk Maxi Schafroth stał się bohaterem niemałego zamieszania w centrum stolicy Grenlandii, gdy próbował wciągnąć na maszt flagę USA. Mężczyzna przeprosił za swoje zachowanie. Władze miasta później wystosowały apel do "twórców treści" i dziennikarzy o nienadużywanie gościnności.

Mężczyzna udający amerykańskiego dyplomatę został w środę zatrzymany przez przechodniów oraz pracownika centrum kultury Katuaq. - Ludzie zaczęli się wokół niego gromadzić, krzycząc i bucząc - relacjonowała dziennikarka duńskiej telewizji DR, która była świadkiem zdarzenia. Na miejsce wezwano policję.

Nuuk, stolica Grenlandii
Nuuk, stolica Grenlandii
Źródło: Mads Claus Rasmussen/EPA/PAP

W czwartek do incydentu przyznał się realizujący program dla niemieckiej regionalnej telewizji NDR komik Maxi Schafroth i na łamach duńskich mediów przeprosił za swoje postępowanie. - Nie doceniłem znaczenia flagi dla Grenlandczyków, w Niemczech nie jesteśmy z niej (niemieckiej) dumni, nie wywieszamy na podwórku - tłumaczył się Schafroth.

Oświadczenie wydała również telewizja NDR, podkreślając że program dotyczył działań USA wobec Grenlandii. "Redakcja wyraża ubolewanie, jeśli powstało wrażenie, że satyra była skierowana do Grenlandczyków" - napisano w oświadczeniu.

Władze Grenlandii apelują o nienadużywanie gościnności

Do sprawy odniosła się w czwartek burmistrzyni Nuuk Avaaraq Olsen, publikując apel do "twórców treści" i dziennikarzy zatytułowany "Proszę pomyślcie, zanim coś zrobicie". "Wywieszanie przy naszym centrum kultury flagi supermocarstwa militarnego, które od tygodni sugeruje użycie siły zbrojnej przeciwko naszemu krajowi, nie jest żarem" - podkreśliła.

Burmistrzyni przypomniała, że pracujący na Grenlandii zagraniczni dziennikarze są gośćmi. "Różnice kulturowe w humorze nie usprawiedliwiają zachowań, które przerażają ludzi lub podważają ich poczucie bezpieczeństwa. Intencja nie jest ważniejsza od skutków" - stwierdziła.

Kobiety na Grenlandii w tradycyjnych inuickich strojach
"Jesteśmy ludźmi, nie własnością". Munk potępia działania Trumpa
Tomasz P. Terlikowski
Grenlandia
Reporter TVN24 na wyspie, której pragnie Trump. "Grenlandczycy mówią wprost"
Protest przeciw postawie USA w sprawie Grenlandii. Kopenhaga, 17 stycznia
"Ameryko, odczep się od nas"

Burmistrzyni wspomniała o innych przypadkach niewłaściwego zachowania, na przykład pytania dzieci o wojnę, przemoc i inwazję. Zwróciła uwagę, że rząd Grenlandii i służby miejskie pracują codziennie, aby zmniejszyć stres i wesprzeć mieszkańców w trudnym okresie.

"Zatrzymajcie się, zanim zaczniecie filmować. Pomyślcie, zanim coś ‘zabawnego’ zainscenizujecie" - podsumowała burmistrzyni. Na końcu podziękowała tym autorom, którzy uprawiają odpowiedzialne dziennikarstwo.

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Mads Claus Rasmussen/EPA/PAP

NiemcyGrenlandiaUSA
