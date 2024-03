Około 150 Inuitek oskarża Danię o łamanie praw człowieka i domaga się odszkodowania w wysokości blisko 6 mln euro. W 2020 roku premier Danii Mette Frederiksen przeprosiła je za eksperyment społeczny, ale władze do tej pory nie zadośćuczyniły cierpieniu kobiet.

Dania przeprasza za eksperyment społeczny

Według zapowiedzi rządu w Kopenhadze wnioski z dochodzenia, obejmującego szerszy kontekst polityki zapobiegania ciąży na Grenlandii do lat 90., mają zostać zaprezentowane w maju 2025 roku.

W 2020 roku premier Danii Mette Frederiksen przeprosiła za eksperyment społeczny na 22 dzieciach z rdzennej ludności Grenlandii w 1951. Zostały one zabrane przez państwo od swoich rodzin do Danii, aby nauczyć się języka i norm duńskiej kultury. Wiele z nich przeżyło traumę, a po powrocie do domu przedwcześnie zmarło .