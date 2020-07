"Apostoł Grenlandii" zostanie na swoim miejscu

Zwolennicy umieszczenia pomnika Egede w muzeum uważają, że jest on symbolem opresji i zniewolenia przez dawnego kolonialnego zarządcę Grenlandii, czyli Danię.

Mieszkańcy zdecydowali, "Apostoł Grenlandii" zostaje

Jednak w głosowaniu przeprowadzonym od 3 do 21 lipca 923 osoby zagłosowały za zachowaniem pomnika na jego dotychczasowym miejscu, podczas gdy tylko 600 mieszkańców chciało go usunąć. Do głosowania uprawnionych było 23 tysięcy osób spośród liczącej 56 tysięcy populacji wyspy, ale brak stosownej reklamy i letnie wakacje sprawiły, że niewielki odsetek mieszkańców zainteresował się głosowaniem.