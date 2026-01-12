Logo strona główna
Świat

Bloomberg: europejskie państwa omawiają plany zwiększenia obecności wojskowej na Grenlandii

NATO opublikowało zdjęcie z ćwiczeń w Arktyce
Reporter TVN24 Sebastian Napieraj: Grenlandczycy są przerażeni
Źródło: TVN24
Grupa europejskich krajów, z Wielką Brytanią i Niemcami na czele, omawia plany zwiększenia swojej obecności wojskowej na Grenlandii - poinformowała w niedzielę agencja Bloomberg. Plan ten ma przekonać Donalda Trumpa, że Europa poważnie traktuje bezpieczeństwo w Arktyce.

Niemcy mają zamiar zaproponować utworzenie wspólnej misji NATO w celu monitorowania i ochrony interesów bezpieczeństwa w regionie Arktyki - informuje Bloomberg, powołując się na anonimowe źródła, mające znać treść niemieckich planów.

Europejskie wojska na Grenlandii

Rozmówcy Bloomberga uściślają, że misja NATO "Baltic Sentry" (Bałtycka Warta), rozpoczęta rok temu w celu ochrony infrastruktury krytycznej na Morzu Bałtyckim, mogłaby posłużyć za wzór dla nowej misji "Arctic Sentry", która obejmowałaby Grenlandię.

O tym, że Wielka Brytania prowadzi rozmowy z sojusznikami na temat wysłania wojsk na Grenlandię w ramach ewentualnej misji NATO, donosi także brytyjski tygodnik "Sunday Telegraph". Ministra transportu Heidi Alexander, zapytana o te doniesienia w telewizji Sky News, odpowiedziała, że ​​rozmowy te są częścią normalnych rozmów z sojusznikami, mających na celu obronę Grenlandii przed ewentualnym zagrożeniem ze strony Rosji.

Trump chce Grenlandii

Prezydent USA Donald Trump w piątek ponownie oświadczył w Waszyngtonie, podczas spotkania w Białym Domu na temat przyszłości wenezuelskiego sektora naftowego, że chce porozumienia z Grenlandią - "Jeśli nie po dobroci, to w trudniejszy sposób". Zaznaczył, że jeśli USA tego nie zrobią, uczynią to Rosja lub Chiny.

Także w niedzielę na pokładzie Air Force One prezydent USA spekulował, że jeśli USA nie obejmą kontroli nad wyspą, przejmą ją Rosja albo Chiny. Odrzucał przy tym inne rozwiązania, jak zwiększenie obecności żołnierzy USA, czy proponowaną przez Niemcy misję innych państw NATO na Grenlandię.

Trump podkreślił, że jest zainteresowany tylko przejęciem wyspy na własność. - Mamy tam dużo żołnierzy, ale potrzebujemy więcej. Potrzebujemy własności. Naprawdę potrzebujemy tytułu do ziemi, jak mówią w świecie nieruchomości - dodał.

52 min
Trzecia część królestwa Donalda Trumpa. Po co jest mu potrzebna?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trzecia część królestwa Donalda Trumpa. Po co jest mu potrzebna?

Podcast o zagranicy

Autorka/Autor: wac//mm

Źródło: PAP, Bloomberg, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: NATO/X

Grenlandia Europa USA NATO
