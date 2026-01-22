Logo strona główna
Świat

Co zakłada propozycja Trumpa? Amerykańskie media donoszą

Grenlandia
Trump: Grenlandia to jest nasze terytorium
Źródło: TVN24
Dziennik "New York Times" napisał w środę, że zapowiedziana przez Donalda Trumpa umowa dotycząca Grenlandii może obejmować amerykańską suwerenność nad niewielkimi częściami terytorium wyspy, na których mogłyby powstać bazy wojskowe. Propozycja szefa NATO Marka Ruttego w sprawie Grenlandii obejmuje poszanowanie duńskiej suwerenności nad tą wyspą - podał w środę portal Axios.

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że nie nałoży ceł na osiem europejskich krajów, które miały wejść w życie 1 lutego w reakcji na postawę tych państw wobec jego roszczeń dotyczących Grenlandii. Powiadomił też, że opracowano ramy przyszłego porozumienia dotyczącego Grenlandii.

Jak przekazał "NYT", ogłoszenie to poprzedziło spotkanie w ramach NATO, podczas którego czołowi przedstawiciele sił zbrojnych z krajów należących do Sojuszu omawiali kompromis, przewidujący oddanie przez Danię USA suwerenności nad niewielkimi częściami terytorium Grenlandii. USA mogłyby na nich zbudować bazy wojskowe - przekazało trzech wysokich rangą przedstawicieli władz, zaznajomionych z przebiegiem rozmów.

Grenlandia
Grenlandia
Źródło: TVN24

Rozmówcy przekazali gazecie, że do tego planu dążył sekretarz generalny NATO Mark Rutte, z którym w środę spotkał się w Davos Trump. Dwaj urzędnicy, którzy uczestniczyli w spotkaniu, porównali ten plan do baz brytyjskich na Cyprze, uznawanych za terytorium Wielkiej Brytanii. Źródła nie wiedzą, czy ten pomysł wchodził w ramy porozumienia ogłoszone w środę przez Trumpa.

Axios: propozycja zakłada poszanowanie duńskiej suwerenności nad wyspą

Serwis Axios zauważył, że plan zakłada zaktualizowanie porozumienia dotyczącego obrony Grenlandii zawartego między USA i Danią w 1951 roku. Na mocy tej umowy o współpracy obronnej siły amerykańskie stacjonują na Grenlandii.

Projekt zawiera też zapisy dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa wyspy i aktywności NATO w Arktyce oraz dodatkowe prace dotyczące surowców - przekazały źródła.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Trump zapowiada "rozwiązanie" w ciągu "najbliższych kilku dni"

Znajdują się w nim też sformułowania w sprawie ulokowania części amerykańskiego projektu obronnego, Złotej Kopuły, na Grenlandii oraz zwalczania "złośliwych zewnętrznych wpływów" ze strony Rosji i Chin.

Złota Kopuła to ogłoszony przez Trumpa projekt nowej tarczy antyrakietowej, zakładający umieszczenie część jego elementów w przestrzeni kosmicznej. Ma to być rozwinięcie projektu zainicjowanego przez Ronalda Reagana nazwanego przez dziennikarzy programem "Gwiezdnych wojen".

Donald Trump
Europa wstrzymuje umowę handlową z USA
BIZNES
Trump
Trump: jacy głupi byliśmy, że to zrobiliśmy
Donald Trump
Prezydent USA: i my, i NATO będziemy bardzo zadowoleni

Axios podkreślił, że pomysł przedstawiony przez Ruttego wtóruje propozycji, wysuwanej od dawna przez Duńczyków. Zakłada ona utrzymanie przez Danię suwerenności nad Grenlandią i jednoczesne umożliwienie USA zwiększenia swojej obecności wojskowej na wyspie.

W najbliższych tygodniach mają rozpocząć się negocjacje na wysokim szczeblu między USA, Danią i Grenlandią na temat potencjalnej umowy.

Przygotowania do zawarcia długoterminowej umowy w sprawie Grenlandii

Trump poinformował w środę, że w oparciu o jego środowe spotkanie z szefem NATO opracowano ramy przyszłego porozumienia dotyczącego Grenlandii. Dodał, że nie nałoży ceł na osiem europejskich krajów, które miały wejść w życie 1 lutego w reakcji na postawę tych państw wobec jego roszczeń dotyczących Grenlandii.

Prezydent uchylił się później od odpowiedzi na pytanie, czy według ogłoszonego przez siebie porozumienia w sprawie Grenlandii USA obejmą własność nad wyspą. Zaznaczył jednak, że USA otrzymają wszystko, czego chciały i że będzie to "długoterminowa" umowa.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt oświadczyła, że szczegóły porozumienia wciąż muszą być sfinalizowane przez wszystkie zaangażowane strony i dopiero po zakończeniu tych prac zostaną upublicznione.

- Jeśli ta umowa będzie przyjęta, a prezydent Trump ma wielką nadzieję, że będzie, USA osiągną wszystkie swoje strategiczne cele w sprawie Grenlandii na zawsze, bardzo niewielkim kosztem - przekazała Leavitt.

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

USAGrenlandiaDonald TrumpMark RutteDania
