Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Francuskie MSZ: atak USA na Grenlandię nie miałby żadnego sensu

Nuuk, Grenlandia
Nuuk, stolica i największe miasto Grenlandii
Źródło: Reuters
Amerykańska interwencja wojskowa na Grenlandii pozostaje "fikcją polityczną" - stwierdził w środę szef francuskiego MSZ Jean-Noël Barrot w rozmowie z publicznym Radio France. Według informacji przekazanych mu przez sekretarza stanu USA nie jest to wariant przyjęty przez Waszyngton.

Szef MSZ Francji Jean-Noel Barrot w środowym wywiadzie odniósł się do napiętej sytuacji wokół Grenlandii, którą wywołała niedzielna wypowiedź prezydenta USA. Donald Trump stwierdził, że "potrzebuje Grenlandii ze względu na bezpieczeństwo narodowe, a Dania nie będzie w stanie nią się zająć".

"Podczas gdy Donald Trump używa coraz bardziej wojowniczego języka, mówiąc o Grenlandii, Jean-Noël Barrot twierdzi, że amerykańska interwencja wojskowa pozostaje 'fikcją polityczną'" - wskazuje Radio France, publikujące wywiad z szefem francuskiego ministerstwa spraw zagranicznych.

Atak USA na Grenlandię?

Minister stwierdził w rozmowie, że amerykańska interwencja na wyspie "nie miałaby sensu". - Atak jednego państwa NATO na inne państwo NATO nie miałby absolutnie żadnego sensu, byłby całkowicie bezsensowny, a przede wszystkim całkowicie sprzeczny z interesami Stanów Zjednoczonych - komentował w rozmowie z Radio France.

Barrot dodał, że rozmawiał we wtorek z sekretarzem Stanów Zjednoczonych Markiem Rubio, który "wykluczył możliwość powtórzenia się na Grenlandii tego, co właśnie wydarzyło się w Wenezueli". Szef francuskiego SMZ powtórzył także, że "Grenlandia nie jest na sprzedaż", jest własnością jej mieszkańców i "jej przyszłość określona zostanie w porozumieniu między władzami Grenlandii i Danii".

Dlaczego Grenlandia jest duńska? Trump "nie wie, czy to prawda"
Dowiedz się więcej:

Dlaczego Grenlandia jest duńska? Trump "nie wie, czy to prawda"

KONKRET24

Barrot zapowiedział, że temat Grenlandii pojawi się w środę w rozmowach z ministrami spraw zagranicznych Polski i Niemiec. W Paryżu odbędzie się spotkanie w ramach Trójkąta Weimarskiego, w którym uczestniczył będzie wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i szef MSZ Niemiec Johann Wadephul.

Trump o Grenlandii

Prezydent Stanów Zjednoczonych już od pierwszej kadencji wykazywał duże zainteresowanie przejęciem kontroli nad tą wyspą, a jego ostatnie wypowiedzi jej dotyczące budzą obawy między innymi władz wyspy o możliwość użycia siły, podobnie jak miało to miejsce w ostatnich dniach w Wenezueli.

We wtorek  rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt napisała, że "prezydent Trump dał jasno do zrozumienia, że pozyskanie Grenlandii jest priorytetem bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych i jest kluczowe dla odstraszenia naszych przeciwników w regionie Arktyki". Obawy o przyszłość Grenlandii podsyciła w sobotę też Katie Miller, żona kluczowego doradcy Trumpa Stephena Millera. Była urzędniczka zespołu DOGE Elona Muska zamieściła w serwisie na X mapę Grenlandii w barwach amerykańskiej flagi z dopiskiem "wkrótce".

OGLĄDAJ: Roszczenia Trumpa. "Jest to niesłychanie niebezpieczny komunikat"
pc

Roszczenia Trumpa. "Jest to niesłychanie niebezpieczny komunikat"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: zeb//mm

Źródło: PAP, Radio France, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mads Claus Rasmussen/EPA

Udostępnij:
TAGI:
USAFrancjaGrenlandiaDonald TrumpDania
Czytaj także:
Opady śniegu w Polsce (Przemyśl)
Kolejne opady śniegu. Przybyło miejsc z ostrzeżeniami IMGW
METEO
imageTitle
17-letni Polak w Porto. Gigantyczna klauzula w kontrakcie
EUROSPORT
"Masowe protesty" przeciwko interwencji Trumpa w Wenezueli? Nie na tych nagraniach
FAŁSZ"Masowe protesty" przeciwko interwencji w Wenezueli? Co to za nagrania
Gabriela Sieczkowska
Metropolitan Detention Center na Brooklynie
W takich warunkach przebywa Maduro. "Okropny, zrujnowany i niebezpieczny obiekt"
Świat
shutterstock_2456072345
Obgryzanie paznokci, prokrastynacja, samokrytyka. Zaskakujące, co mózg chce nimi osiągnąć
Zdrowie
Mroz w kolejnych dniach
Siarczysty mróz. Mapy pokazują, gdzie będzie najzimniej
METEO
Bąk, Czarzasty
Co dalej z ustawą o inspekcji pracy? "Lewica chce walczyć"
Polska
Groszek motylkowy, czyli klitoria ternateńska
"Magiczny" niebieski kwiat odmienia życie rolników
BIZNES
Pies okazał się jenotem
Chciała pomóc psu, do komendy przywiozła jenota
Olsztyn
shutterstock_2402485723
"Nie mogli konkurować". Ponad 250 tysięcy złotych kary za zmowę cenową
BIZNES
Wyziębiona suczka w Wielbarku
Suczka zostawiona w śniegu przy torach nie żyje. Radna wyznaczyła nagrodę
Olsztyn
Mężczyźni usłyszeli zarzuty pobicia i rozboju
Mężczyźni pobili nastolatka. Zabrali mu słuchawki
Kielce
shutterstock_2616036827
Allegro robi porządki. Sprzedaje swoją działalność w dwóch krajach
BIZNES
Iga Świątek z kibicami, obowiązki nie kończą się po piłce meczowej
"Jakie dbanie o zawodniczki?". Świątek w najgorszej sytuacji
Rafał Kazimierczak
rzeszów pożar
Nie zagasił papierosa, w pożarze zginęła 14-latka. Informacje z prokuratury
Rzeszów
imageTitle
Pierwsze podium Polaków w Rajdzie Dakar
EUROSPORT
Podrabiał znane marki i sprzedawał w Internecie
Kupował "najtańsze środki chemiczne", drukował etykiety i sprzedawał drożej
Opole
faktury shutterstock_2205886299
Koniec papierowych faktur. Nowe zasady dla polskich firm
BIZNES
Inspektorzy znaleźli zamarzniętego szczeniaka
Jedna buda, a w niej cztery psy. Szczeniak zamarzł
Trójmiasto
imageTitle
Horror dla Majchrzaka. Obronił trzy piłki meczowe
EUROSPORT
Iran, kryzys
Media: 36 osób zginęło podczas protestów w Iranie, dziesiątki rannych
Świat
Fukushima, 2021
Telefon z poufnymi danymi stracony na lotnisku w Chinach
Maciej Wacławik
SMARTBrick lego
Nowe klocki Lego. Mogą "podkopywać to, co kiedyś było wielkie"
BIZNES
imageTitle
Walkower po kilku minutach meczu. Tak dłużej grać nie mogli
EUROSPORT
Kierowca ciągnika był trzeźwy
Wypadki podczas kuligów. Trzy osoby ranne
Poznań
Znaleziono ciała dwóch kobiet w Lipianach
Siekierą zabił dwie kobiety. Wniosek prokuratury
Szczecin
1912N000X CNB LAZZERI CHATBOTY-0004
Wchodzą w te związki z samotności. Skutki mogą być niebezpieczne
Polska
Do zdarzenia doszło w szkolnym pomieszczeniu
Spadło kilkadziesiąt centymetrów śniegu. Odwołane lekcje w szkołach
Olsztyn
Ratownicy medyczni zatrzymali pijanego kierowcę
Wracali od pacjenta, powstrzymali pijanego kierowcę
Szczecin
apteka, leki, farmaceuta
Czy wrócą reklamy aptek? Lekarze ostrzegają przed skutkami
Piotr Wójcik

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica