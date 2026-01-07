Francuskie MSZ: atak USA na Grenlandię nie miałby żadnego sensu

Nuuk, stolica i największe miasto Grenlandii Źródło: Reuters

Szef MSZ Francji Jean-Noel Barrot w środowym wywiadzie odniósł się do napiętej sytuacji wokół Grenlandii, którą wywołała niedzielna wypowiedź prezydenta USA. Donald Trump stwierdził, że "potrzebuje Grenlandii ze względu na bezpieczeństwo narodowe, a Dania nie będzie w stanie nią się zająć".

"Podczas gdy Donald Trump używa coraz bardziej wojowniczego języka, mówiąc o Grenlandii, Jean-Noël Barrot twierdzi, że amerykańska interwencja wojskowa pozostaje 'fikcją polityczną'" - wskazuje Radio France, publikujące wywiad z szefem francuskiego ministerstwa spraw zagranicznych.

Atak USA na Grenlandię?

Minister stwierdził w rozmowie, że amerykańska interwencja na wyspie "nie miałaby sensu". - Atak jednego państwa NATO na inne państwo NATO nie miałby absolutnie żadnego sensu, byłby całkowicie bezsensowny, a przede wszystkim całkowicie sprzeczny z interesami Stanów Zjednoczonych - komentował w rozmowie z Radio France.

Barrot dodał, że rozmawiał we wtorek z sekretarzem Stanów Zjednoczonych Markiem Rubio, który "wykluczył możliwość powtórzenia się na Grenlandii tego, co właśnie wydarzyło się w Wenezueli". Szef francuskiego SMZ powtórzył także, że "Grenlandia nie jest na sprzedaż", jest własnością jej mieszkańców i "jej przyszłość określona zostanie w porozumieniu między władzami Grenlandii i Danii".

Barrot zapowiedział, że temat Grenlandii pojawi się w środę w rozmowach z ministrami spraw zagranicznych Polski i Niemiec. W Paryżu odbędzie się spotkanie w ramach Trójkąta Weimarskiego, w którym uczestniczył będzie wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i szef MSZ Niemiec Johann Wadephul.

Trump o Grenlandii

Prezydent Stanów Zjednoczonych już od pierwszej kadencji wykazywał duże zainteresowanie przejęciem kontroli nad tą wyspą, a jego ostatnie wypowiedzi jej dotyczące budzą obawy między innymi władz wyspy o możliwość użycia siły, podobnie jak miało to miejsce w ostatnich dniach w Wenezueli.

We wtorek rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt napisała, że "prezydent Trump dał jasno do zrozumienia, że pozyskanie Grenlandii jest priorytetem bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych i jest kluczowe dla odstraszenia naszych przeciwników w regionie Arktyki". Obawy o przyszłość Grenlandii podsyciła w sobotę też Katie Miller, żona kluczowego doradcy Trumpa Stephena Millera. Była urzędniczka zespołu DOGE Elona Muska zamieściła w serwisie na X mapę Grenlandii w barwach amerykańskiej flagi z dopiskiem "wkrótce".

