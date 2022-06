Adele domaga się "prawdy, sprawiedliwości i zmiany". Artystka zabrała głos w rocznicę tragicznego pożaru w Londynie

Adele okazała solidarność z poszkodowanymi w pożarze wieżowca Grenfell Tower i wezwała do dołączania do "kampanii na rzecz prawdy, sprawiedliwości i zmiany". Mimo upływu pięciu lat wciąż trwa śledztwo w sprawie pożaru, w którym zginęły 72 osoby. Tymczasem wielu ocalałych twierdzi, że władze zwlekają z wprowadzaniem zmian, które mogłyby zapobiec kolejnej tragedii.

14 czerwca 2017 roku doszczętnie spłonął 24-piętrowy wieżowiec Grenfell Tower w Londynie. W tragedii zginęły 72 osoby, a kolejne 74 odniosły obrażenia.

W piątą rocznicę tego pożaru Adele przekazała wyrazy współczucia dla ocalałych i rodzin ofiar tragedii. Artystka udostępniła w swoich mediach społecznościowych wpis organizacji Grenfell United, która reprezentuje tych, którzy po tragedii z 14 czerwca 2017 roku wciąż walczą o sprawiedliwość. "Jestem z rodzinami Grenfell. Śledźcie @GrenfellUnited i dołączcie do ich kampanii na rzecz prawdy, sprawiedliwości i zmiany" - napisała.

Udostępniony przez wokalistkę post opisuje "system", który zdaniem organizacji Grenfell United ma "uniemożliwiać wymierzenie sprawiedliwości". "Przez 5 lat musieliśmy znosić system sprawiedliwości, który chroni wpływowych ludzi. System, który uniemożliwia wymierzenie sprawiedliwości. Gdy ten system istnieje, stoimy w obliczu tej samej nieosiągalnej walki, co wielu przed nami. Od Aberfan po Hillsborough, sprawiedliwości odmówiono i Grenfell nie jest inne" - brzmi treść udostępnionego przez artystkę wpisu.

Adele w obronie ofiar

To nie pierwszy raz, kiedy brytyjska piosenkarka angażuje się w sprawę tragedii w londyńskim Grenfell Tower. Artystka była na miejscu pożaru już kilka godzin po tym, jak wybuchł, aby pocieszać osoby nim dotknięte. W grudniu 2017 roku Adele podpisała specjalną petycję z prośbą, aby jej fani podjęli działania w celu nakłonienia ówczesnej premier Theresy May do podjęcia pilnych działań dotyczących śledztwa w sprawie Grenfell Tower.

W 2018 roku, w pierwszą rocznicę tragedii, Adele zaśpiewała razem z chórem wykonującym "Bridge Over Troubled Water" Simona & Garfunkela i "Lean on Me" Billa Withersa w pobliżu miejsca pożaru. W 2021 roku artystka wystąpiła natomiast w filmie dokumentalnym "Remember Grenfell", który nakręcono z okazji czwartej rocznicy tragedii.

Grenfell Tower

Do pożaru londyńskiego Grenfell Tower doszło 14 czerwca 2017 roku. Po pięciu miesiącach poinformowano, że w jego wyniku zginęły 72 osoby, a 74 zostały ranne. Ocaleni z pożaru twierdzą, że pomimo czasu, jaki minął od tragedii, władze wciąż grają w rosyjską ruletkę z życiem ludzi i nie wprowadzają kluczowych zmian prawnych. Osoby te są przekonane, że jeżeli władze nie zaczną działać szybciej, to dojdzie do kolejnej tragedii.

Jedną z osób, które ocalały z pożaru, jest 43-letni Marcio Gomes, który wraz z ciężarną żoną i dwiema córkami uciekł z 21. piętra płonącego budynku. O pożarze Marcio dowiedział się od swojego sąsiada. Wielokrotnie dzwonił pod numer alarmowy 999, ale otrzymał informację, że zgodnie z obowiązującym prawem musi pozostać na miejscu i czekać na przybycie służb ratunkowych. Gdy pomoc ciągle nie nadchodziła, rodzina postanowiła w końcu wydostać się z mieszkania na własną rękę.

Do pokonania mieli 21 pięter wśród kłębów gęstego, gryzącego dymu. W trakcie ucieczki Gomes pozostawał w kontakcie ze służbami. - Było naprawdę gorąco. Nie dało się oddychać. Pamiętam, jak gorąco było mi w gardle. Nieustannie starałem się, aby dziewczyny nie przestawały iść – opowiada w rozmowie przytaczanej brytyjski dziennik "The Times". Podczas ucieczki Gomes w pewnym momencie stracił z oczu swoją żonę i córki. U stóp wieżowca został w końcu wyciągnięty przez strażaków na świeże powietrze. Gdy reszcie jego rodziny udało się wydostać z płonącego budynku wszyscy zostali przetransportowani do szpitala.

Pożar, potem rozpad małżeństwa

Ciężarna żona Gomesa została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej. Lekarze zdecydowali, że z uwagi na jej stan muszą przeprowadzić cesarskie cięcie, którego jednak dziecko nie przeżyło. W grudniu 2017 roku rodzina została przeniesiona do nowego domu, lecz wciąż musi zmagać się ze skutkami dramatu sprzed pięciu lat.

- U wszystkich nas zdiagnozowano PTSD (zespół stresu pourazowego), od umiarkowanego do ciężkiego – opowiada Marcio na łamach "The Times". - Nie tylko jedna osoba przez to przechodziła, cała rodzina przeżyła coś strasznego – podkreśla.

Marcio Gomes twierdzi, że trauma, jaka została w nich po tragicznym pożarze, ostatecznie doprowadziła do rozpadu jego małżeństwa. Obecnie mężczyzna stara się z tego powodu wywalczyć nowe mieszkanie od gminy Kensington i Chelsea. Mówi jednak, że urzędnicy uważają, że już raz mu pomogli. Nie chcą też wierzyć, że to pożar był bezpośrednią przyczyną rozpadu jego małżeństwa.

Walka o sprawiedliwość

W podobnej sytuacji jak Marcio znalazło się wiele osób. Poszkodowani w pożarze z 2017 roku przyznają, że często czuli się jak obywatele drugiej kategorii. Oficjalne śledztwo w sprawie tragedii wciąż trwa, choć rodziny twierdzą, że zapewniane są o planowanym zakończeniu go w lipcu 2022 roku. Tymczasem w 2021 roku telewizja BBC informowała, że panele, z których wykonana była elewacja wieżowca, nie przeszły w 2004 roku testów przeciwpożarowych.

W raporcie z pierwszej fazy śledztwa doradzono rządowi nałożenie na właścicieli budynków prawnego obowiązku sporządzania osobistych planów ewakuacji dla mieszkańców na wypadek pożaru. Jednak władze wciąż chcą pozostać przy kontrowersyjnej polityce "zostań w miejscu", która zakłada, że w obliczu pożaru zagrożeni mieszkańcy powinni czekać na służby ratownicze.

Jakiekolwiek zarzuty w sprawie pożaru Grenfell Tower mogą jednak zostać postawione dopiero po zakończeniu oficjalnego dochodzenia. - Prowadzimy dochodzenie w sprawie szerokiego zakresu przestępstw, w tym nieumyślnego spowodowania śmierci przez firmę, nieumyślnego spowodowania śmierci wskutek rażącego zaniedbania, oszustwa oraz przestępstw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Przesłuchanych zostało 40 osób, wiele z nich wielokrotnie - informował Stuart Cundy, zastępca komisarza.

Autor:kkow//mm

Źródło: tvn24.pl, NME, The Times