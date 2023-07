Grecja. Zawaliła się część mostu w budowie. Akcja ratunkowa "na wielką skalę"

Jedna osoba zginęła, a 10 zostało rannych, gdy na trasie z Patras, na zachodzie Grecji, do Aten zawalił się częściowo most w budowie - poinformowała w niedzielę grecka policja.

Byli to robotnicy zajmujący się pracami rekonstrukcyjnymi. Most zamknięto tydzień wcześniej, by dokonać zmian.