Nowe dowody w sprawie zatonięcia łodzi z migrantami. Przeczą wersji straży przybrzeżnej

Nowe dowody podają w wątpliwość relacje greckiej straży przybrzeżnej dotyczące katastrofy łodzi migrantów i śmierci prawdopodobnie setek osób. Analiza ruchu innych statków w okolicy sugeruje, że jednostka z migrantami nie poruszała się przez co najmniej siedem godzin, zanim się wywróciła - poinformowała w niedzielę BBC. Straż twierdzi, że w tych godzinach łódź była na kursie do Włoch i nie potrzebowała pomocy. W Pakistanie aresztowano 10 osób podejrzanych o handel ludźmi, mogących uczestniczyć w przemycie migrantów.

Greckie władze nadal nie ustosunkowały się do doniesień BBC - podała telewizja. W obliczu zarzutów, że w sprawie tragicznego wypadku migrantów Ateny powinny zrobić więcej, do zbadania sprawy wezwała Organizacja Narodów Zjednoczonych. Greccy urzędnicy utrzymują, iż do chwili, gdy łódź zatonęła, osoby nią płynące utrzymywały, że nie potrzebują pomocy i że nie grozi im niebezpieczeństwo.