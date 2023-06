Zatonęła łódź, zginęli migranci. Dziewięć osób zatrzymanych

Greckie służby, w związku z tragicznym zatonięciem łodzi migrantów, zatrzymały podejrzanych o zajmowanie się przemytem ludzi. Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) szacuje, że nawet setki ludzi mogły utonąć w tym wypadku. "To jedna z najbardziej śmiercionośnych tragedii na Morzu Śródziemnym od dekady" - oświadczyła IOM.

Zatonięcie łodzi u wybrzeży Grecji

Grecja leży na jednym z głównych szlaków, którymi migranci z Bliskiego Wschodu, Azji i Afryki usiłują przedostać się do Europy. Większość wybiera trasę z Turcji na greckie wyspy, ale coraz więcej wyrusza w dłuższą i niebezpieczniejszą trasę z Turcji do Włoch. W tym roku do Włoch, Hiszpanii, Grecji, Malty i Cypru dotarło - według ONZ - 72 tysiące osób. Większość z nich wylądowała we Włoszech.