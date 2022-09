"Przerażające". W samolocie British Airways podczas lotu pękła szyba w kokpicie

"Problemy techniczne"

Rzecznik British Airways przekazał, że "z powodu problemów technicznych samolot skierował się do Aten i wylądował bezpiecznie. Przeprosiliśmy klientów i zorganizowano samolot zastępczy, aby zapewnić im transport do miejsca docelowego".

Z danych FlightRadar24 wynika, że lot został przekierowany do Aten w sobotę po południu. Szybko zszedł z wysokości około jedenastu kilometrów, co sugeruje, że do usterki mogło dojść na dużej wysokości. W kwietniu do podobnej usterki doszło w samolocie lecącym z Salt Lake City do Waszyngtonu. Maszyna została zmuszona do awaryjnego lądowania, kiedy pękła szyba w kabinie pilotów.