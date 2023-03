Zawiadowca kazał maszyniście zignorować czerwone światło. Ujawniono nagranie sprzed katastrofy pociągów

Greckie władze ujawniły nagranie, na którym słychać, jak kilka chwil przed katastrofą, do której doszło we wtorek pod miastem Larisa, maszynista otrzymuje polecenie, aby zignorować czerwone światło i jechać dalej. W zderzeniu pociągów pasażerskiego i towarowego zginęło co najmniej 57 osób.

Maszynista dostał polecenie przejazdu na czerwonym świetle

W środę policja aresztowała zawiadowcę stacji z Larisy , który jest podejrzany o zaniedbania prowadzące do śmierci i ciężkich uszkodzeń ciała na masową skalę. Według CNN, po swoim zatrzymaniu winę zrzucił na techniczną usterkę, choć później przyznał się do "popełnienia błędu".

W kraju narasta oburzenie

W zderzeniu dwóch pociągów, do którego doszło we wtorek 28 lutego, zginęło co najmniej 57 osób. W pociągu pasażerskim, jadącym z Aten do Salonik, znajdowało się ponad 350 osób, głównie młode osoby, które wracały pod długim weekendzie do domu. 48 osób jest nadal w szpitalu, z czego sześć jest w stanie krytycznym z powodu poważnych obrażeń i poparzeń. Niektóre rodziny nadal nie otrzymały żadnych informacji o swoich najbliższych.